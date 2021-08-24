В Энгельсском районе Мостоотряд жители попытались решить проблемы благоустройства при помощи граффити, посвященных заключенному оппозиционеру Алексею Навальному. Видео, на котором запечатлены кадры с надписями появилось в группе «Мой Энгельс» в ВК.

На записи можно увидеть надпись «Навальный придет – дорогу к парку доведет, мусор уберет» и надпись «Навальный» нанесенную на асфальт.

— Жители района Мостоотряд устали от обещаний и недоделок. На районе стали набирать обороты оппозиционные настроения. А все из-за недоделок властей. 20 лет ждали ремонта улицы. Ремонт сделали, но остановились на половине пути и бросили самые убитые и непроходимые участки дальше киснуть в грязи. Мусор небытовой категории месяцами гниет и не увозится, хотя раньше с этим не было проблем. Народ готов пойти хоть за чертом лысым, лишь бы изменить ситуацию в районе, — рассказал автор видео.

Подобные случаи не единичны. Зимой 2018 года жительница Москвы писала на сугробах надпись «Навальный» с целью заставить дворников убрать сугроб. Его действительно вскоре убрали.

Саратовские журналисты в 2019 году писали баллончиками на сугробах имена политиков, правда на их уборку это никак не повлияло.