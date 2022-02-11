С начала работы пункта по приему вторсырья «Вторматик» в Энгельсе жители города сдали более 4 тонн ВМР (вторичных материальных ресурсов). Больше всего в экопункт приносят бумагу и картон. Она составляет порядка 90% от общей массы вторсырья или 3,8 тонны. Принятый объем позволяет сберечь от вырубки 64 дерева.

«Мы видим, как постепенно меняется отношение людей к мусору. Всё чаще во Вторматик приходят люди, которые хотят внести вклад в сохранение окружающей среды. Они приносят вторсырье не ради вознаграждения, а для того, чтобы полезные ресурсы отправились на переработку. Это не только взрослые, но и дети. А в этом мы видим и нашу заслугу, ведь с 2015 года мы реализуем программу экологического просвещения для школьников», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Экопункт «Вторматик» был открыт в Энгельсе в конце 2021 года. В него можно сдать полезные отходы на переработку и получить за это денежное вознаграждение. В частности, принимается макулатура, ПЭТ-бутылки объемом до 5 литров пленка ПВД, ПНД канистры и флаконы. С более подробной информацией о правилах приема и стоимости можно ознакомиться на месте или по ссылке https://citymatic.ru/vtormatik.html или позвонив по телефону 8 (8452) 25-64-90 доб.7550.

Помимо основной функции экопункт стал площадкой для экологического просвещения. Здесь специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» проводят экскурсии, мастер-классы и обучающие встречи. В 2022 году компания планирует открыть еще четыре пункта по приему вторсырья в Саратове, Энгельсе и Балакове.