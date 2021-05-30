Исполняющий полномочия секретаря Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов рассказал об очном дне предварительного голосования в ЭМР.

— Сегодня предварительное голосование «Единой России» проводится в очной форме, в Энгельсе уже открылись 29 счетных комиссий. Все они работают с 8:00 до 20:00 часов, без перерывов.

Партия всегда относилась с уважением к старшему поколению. Те, кто привык голосовать традиционно, сегодня смогут беспрепятственно сделать это.

Как секретарь Энгельсского отделения, осмотрел участки на доступность для маломобильных групп граждан. Отмечу, что в местах, где по какой либо причине отсутствуют средства помощи для инвалидов, сотрудники счетных комиссий придут на помощь к каждому, без исключения.

Важно, чтобы каждый гражданин нашей страны мог реализовать свое избирательное право, для партии «Единая Россия» выборы это, доступность, открытость и легитимность.

Отдать голос за своего кандидата в очной форме можно на ближайшем избирательном участке с 08:00 до 20:00, — говорит Дмитрий Плеханов.