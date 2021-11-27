В Энгельсе жители многоквартирного дома пожаловались на сильный запах канализации в квартире. Об этом сообщила одна из проживающих здесь.

Гражданка обратилась через сайт «Лица губернии» к губернатору Валерию Радаеву. Она рассказала о бездействии водоканала в доме №8 на Полтавской улице.

— В нашем доме уже 3 недели забита канализация, все фекалии текут в подвал, стоит ужасный запах в квартирах. УК и все жильцы неоднократно обращались в комитет ЖКХ, администрацию ЭМР, водоканал и на вашу линию доверия! Водоканал отвечает, что неизвестно, когда исполнят заявку! Пожалуйста, решите нашу проблему, — просит женщина.