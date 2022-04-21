Сегодня, 21 апреля, общественница Ирина Алешина пожаловалась на жуткий запах из подвала собственного дома. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Здание расположено по улице Тельмана, 43. По ее словам, запах настолько сильный, что достигает верхних этажей.

— Когда утро теперь в нашем городе только вот так, с надеждой на сухой подвал. Но, выходя из квартиры в подъезд, учитывая мой 9-й этаж, вонь просто сносит с ног. Пока спустишься, ощущение, что ты пропитан этими «ароматами Франции».

Были снегопады и в другие годы, но вот такого затопления после и пофигизма не было никогда! З-забота о жителях! — рассказала возмущенная Алешина.

Кроме того, это не единственная жалоба жителей Энгельса. Так, подобная ситуация возникла с домами на Ленинградской, 5 и Маяковского, 48а.

По словам «Энгельс-водоканал», причина подтоплений — недостаточная пропускная способность дворовой системы водоотведения. Несмотря на заверения о том, что ситуация на контроле, к ремонтным работам так никто и не приступил.