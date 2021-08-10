Житель Энгельса пожаловался в соцсетях на «вакханалию», которая происходит у него под окнами.

Он рассказал, что каждую ночь на центральной площади города разъезжают мотоциклы, водители паркуют машины и громко включают музыку, слышна стрельба. И добавил, что полиция не реагирует на вызова и письменные обращения об этом.

— Закон о тишине зачем нужен? Просто, чтобы был?! — пишет возмущенный горожанин.

В комментариях граждане предложили обратиться к правоохранителям или решить вопрос по свойски — беседой или кулаками.