Жители Энгельсского и Советского районов Саратовской области признаны самыми дисциплинированными плательщиками за услугу по обращению с ТКО. По итогам февраля уровень оплаты составил более 100 процентов. Это свидетельствует о том, что собственники квартир и индивидуальных домов оплачивают не только текущие начисления, но и долги прошлых периодов.

Рост собираемости среди населения за коммунальную услугу также зафиксирован в Саратове, Балаковском районе и поселок Михайловский Краснопартизанского района области. Положительная динамика достигнута благодаря эффективной информационно-разъяснительной и досудебной работе специалистов регионального оператора по обращению с ТКО – филиала АО «Управление отходами» с должниками.

— Прежде чем передавать материалы для взыскания в суд мы множество раз напоминаем забывчивой части населения об обязанности вовремя платить за коммунальную услугу. Проводим разъяснительные мероприятия. Только после этого мы приступаем к принудительному взысканию долгов посредством судебных приказов, — заявил директор регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

Напомним, решение о взыскании долгов по судебному приказу выносится в короткие сроки и принимается без вызова сторон для объяснений. В этом случае оплате подлежит не только сам долг, но и судебные расходы, которые нередко превышают размер основной суммы.

Процедура списывания задолженности через банк пройдет автоматически при поступлении денежных средств на счет должника. Сам факт принудительного списания заносится в кредитную историю физлица, что в дальнейшем влияет на принятие решения о выдаче кредитов.

Регоператор Саратовской области – филиал АО «Управление отходами» создал максимально удобные возможности для оплаты услуги по обращению с ТКО: в платежных документах находится вся необходимая информация о потребленных услугах и способах оплаты. Внести средства на лицевой счет без комиссии можно on-line на сайте и на сайте. По реквизитам, указанным в платежном документе, все пользователи могут оплатить услугу с комиссией от 1% в отделениях Сбербанка, Почты России и иных коммерческих банков.

Получить дополнительную консультацию по вопросам оплаты, перерасчета и начислений за услугу по обращению с ТКО можно в call-центре «СарРЦ» по телефону: +7-845-239-07-17.