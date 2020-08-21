Уже две недели жители поселка Взлетный Энгельсского района Саратовской области не могут уехать в районный центр, потому что ежедневный маршрутный автобус просто перестал ходить. О проблеме рассказали местные жители в социальных сетях.

Автор поста Арина Сорокина сообщает, что маршрутки ходить из поселка до Энгельса, по словам водителей, не будут как минимум еще две недели. Внутри предприятия идут разборки о том, кто возьмет тендер.

Ранее маршрут №269А (поселок Взлетный – город Энгельс) ходил ежедневно и каждый час с 7:00 до 19:00. Местные жители успевали за это время съездить на работу, учебу и в учреждения здравоохранения.

К сожалению, не у всех имеется в собственности автомобиль, поэтому ранним утром многим жителям приходится пройтись по трассе и попытаться поймать попутный автомобиль.

— Власти бездействуют: никто не говорит, почему нам не пустили резервную машину. Это полный ужас и каждый день нервы. Осознание того, что администрация знает о проблеме и ничего не делает прям поднимает дух патриотизма, — заключает местная жительница.