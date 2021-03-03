Памятник погибшим красноармейцам стал причиной спора между прихожанами Свято-Никольского храма и жителями Ершова Саратовской области. Журналисты информационного портала «Новости Саратова» заслушали обе стороны конфликта.

Памятник героям Гражданской войны стоит в центре Ершова уже полвека. Как рассказывает местный житель Александр Афентьев, он установлена месте братской могилы, в которой захоронены останки коммунистов, зверски убитых белогвардейцами. Долгие годы мемориал никому не мешал, пока площадь не передали под строительство храма и памятник оказался на территории церкви.

В конце февраля Александр Афеньтев узнал, что настоятель храма Кирилл Бауков собирает подписи с прихожан под прошением о переносе памятника на другое место., мотивируя это тем, что никаких захоронений под мемориалом нет, а сам монумент не имеет художественной ценности. Пенсионера, бывшего учителя ершовской школы это возмутило.

— Братская могила на этом месте есть. Это известно каждому жителю Ершова. Я сам своим ученикам об этом много лет рассказывал, — говорит он.

При этом Александр Афентьев отмечает, что монумент был воздвигнут в 60-е годы прошлого века, а храму — нет и 10 лет.

— Говорит об историчности места для церкви — нельзя. До революции тут была базарная площадь, потом — пустырь, затем — танцплощадка, — возмущается пенсионер.

Сам настоятель храма — Кирилл Бауков говорить с журналистами не стал, сославших на отсутствие благословения на общение с прессой от епископа Покровского и Николаевского Пахомия. В пресс-службе епархии на просьбе редакции прокомментировать спор прислали заранее заготовленный ответ владыки. Цитируем его полностью.

— На территории Свято-Никольского храма города Ершова есть памятник солдатам-красноармейцам, погибшим во время гражданской войны в 1918 году. Существует легенда, что под памятником есть захоронение погибших солдат, не подтвержденная, однако, документально.

Этот памятник был установлен в советское время, по своим художественным свойствам он ценности не представляет. В настоящее время памятник красноармейцам находится в ограде храма, рядом с ним в наши дни установлена двухметровая инсталляция слова «вера». На ее фоне памятник красноармейцам вызывает смысловой диссонанс.

Инициативная группа граждан выступила с предложением – перенести памятник красноармейцам в более подходящее по историческому контексту место, к примеру, на одну из площадей города или в городской парк. Разместив возле него информационные стенды о событиях, которые происходили в Ершове в годы гражданской войны. Ни о каком сносе или уничтожении памятника никогда не было речи. А в ограде храма предложили установить мемориальный знак, посвятив его всем жертвам братоубийственной войны 1917 – 1923 годов.

Священнослужители и прихожане Свято-Никольского храма поддержали эту инициативу неравнодушных к истории и трезвомыслящих горожан. Ведь гражданская война – великая трагедия в истории любой страны. Наш долг не выносить суд о своих предках, а молиться об упокоении душ всех пострадавших в эти годы, как о красных, так и о белых, — отмечает владыка.

Как сообщает глава Ершовскокого района Светлана Зубрикцая, захоронение под памятником есть, более того, монумент установлен на муниципальной земле и при выделении земельного участка для строительства храма площадь под памятником была учтена. В 2019 году за счет местного бюджета мемориал ремонтировался.

— Никто не собирается сносить или переносить этот памятник! Когда в 2015 году строили церковь, подписывали с ними договор, сразу оговаривали, что на этой земле стоит памятник. Мы его реставрируем. Как станет тепло, посадим вокруг него кипарисы, — говорит руководитель аппарата администрации Светлана Калинина.