Сегодня, 28 августа, жители Октябрьского и Ленинского районов остались без воды, сообщают специалисты ООО «КВС».

До 15:00 сегодняшнего дня без воды остались жители на улицах Политехническая, 47, 49, 51/53, 55/59, 61/63, 65/1; Клочкова, 9А, 13А, 15, 15А; 3-го Паркового проезда, 49; 4-го Паркового проезда, 3. А также жители частных жилых домов по ул. Клочкова, 1-11, ул. Политехническая, 65-69, 4-й Парковый проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тоже без водоснабжения.

До вечера, 20:00, изменены параметры водоснабжения домам на улицах Лебедева-Кумача, 79, 81; Тархова, 1, 3, 5, 7.