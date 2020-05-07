Постоянный общественный контроль необходим для того, чтобы подрядные организации выполнили все пожелания саратовцев, ремонтируя тротуары по благотворительному проекту Вячеслава Володина. Об этом шла речь на встрече депутата госдумы Николая Панкова с общественным советом проекта во Фрунзенском районе.

Тротуар на улице Сакко и Ванцетти не видел полноценного ремонта очень давно. Особенно он необходим на участке между Вольской и Горького, здесь расположены два детских сада, куда родители водят малышей из прилегающих жилых массивов. Сейчас здесь снимают старый асфальт, готовят щебеночное основание и устанавливают новые бордюры.

В центре города, где плотная застройка, особенно необходимо озеленять улицы, высаживать деревья. По словам представителей общественного совета, вместо снесенных ветхих деревьев впоследствии будут высажены новые, в этом их заверила администрация района. Решается вопрос о том, чтобы для удобства жителей привести в порядок вместе с тротуаром и подъезды к жилым домам.

— Нужно всегда соблюдать пожелания жителей и не затягивать ремонт, чтобы не создавать людям дополнительных неудобств. Не должно быть так, что взялись за несколько больших участков, вскрыли асфальт, а рабочих или техники не хватает, и люди шагают через строительный мусор, слушают шум под окнами. Специально спросил жителей, постоянно ли идут работы на данном участке улицы, жалоб не было, но надо все время помнить об ответственности перед людьми, — подчеркнул Панков.

Представитель общественного совета, директор школы №18 Юлия Соколова отметила, что проект спикера госдумы очень важен для Фрунзенского района.

— Наш район – самый центр города, а тротуаров на многих улицах по сути не было, одни направления. И очень радует, что ситуация наконец меняется к лучшему, — сказала Юлия Соколова.