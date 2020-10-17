Напомним, вчера вместе с депутатом госдумы Николаем Панковым общественный совет посетил школу в Энгельсе, чтобы обсудить проект будущей школы в Иволгино.

— Школа в Приволжском — это оазис. У меня перемешались чувства радости, и восторга. Мы удивились, что у нас так умеют строить. Качество достойное. Все сделано, не только качественно, но ещё с душой. Почему у нас не везде так не строят? Отчаяние вызывает только факт, что наш микрорайон, как и многие другие районы Саратова, строили по-другому.

Странно видеть сейчас информацию о том, что в энгельсской школе что-то не функционирует. Вчера была там лично. Дети занимаются во всех классах, все суперсовременное оборудование используется. Бассейн, вызвал особый восторг! Я, честно, такого даже, увидеть не была готова. Все, начиная со входа в школу, оснащено по самым современным требованиям. Оборудование в классах, спортзал и, конечно, бассейн с чистой водой, все произвело на нас неизгладимое впечатление.

Спасибо, что есть такие люди, которые строят для людей.

Верю, скоро и в нашем микрорайоне появится такая замечательная школа. Все ее ждут с нетерпением, — отметила Марина Евсюкова.