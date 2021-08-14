В ходе обсуждения предложений в Народную программу партии «Единая Россия» было предложено построить бассейны в районных центрах Саратовской области.

Секретарь Калининского местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Сафонова рассказала, что от жителей района поступило предложение внести в Народную программу инициативу о строительстве бассейнов. Она отметила, что в местное отделения партии также поступило большое количество просьб о бассейне в Калининске.

Николай Панков в свою очередь сказал, что современные бассейны нужны и в других районных центрах. Было принято решение о включении в Народную программу предложения о строительстве бассейнов в Калининске, Дергачах, Озинках, Питерки, Мокроусе (Федоровский район), В Духовницком и Краснопартизанском районах.

Напомним, что общественное обсуждение сегодня проходит на площадке партии «Единая Россия». Всего жители Саратовской области направили более 79 тысяч предложений в Народную программу партии «Единая Россия».