В ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» представили рейтинг районов Саратова по оплате услуг водоснабжения.

Первое место в рейтинге занял Фрунзенский район Саратова, в нем 93 процента жителей платят за воду, оставшиеся несколько процентов набрали долг на 41 миллион рублей.

Второе и третье место досталось самым одним из наиболее многочисленных районов города. Самыми добропорядочными по оплате воды стали жители Заводского и Ленинского районов – 92 и 89 процентов соответственно вовремя оплачивают счета.

Не менее крупный Волжский район Саратова занял четвертое место – 87 процентов жителей спешат оплатить счета, а вторая часть населения района накопила 50,8 миллиона рублей долга. Два последних места занимают Октябрьский и Кировский районы, в них стремятся вовремя расплатиться с коммунальщиками 87 и 86 процентов жителей.

Коммунальщики делятся радостной новостью – оказывается, по сравнению с прошлым месяцем задолженность по районам стала уменьшаться. Наиболее заметная динамика наблюдается в Ленинском районе Саратова.