В редакцию «Новостей Саратова» обратилась жительница Кировского района с жалобой на пропажу остановки общественного транспорта. Неприятное изменение горожанка обнаружила в субботу, 4 декабря.

По словам жительницы района, без каких-либо объяснений остановку рядом с домами на пересечении улиц Топольчанская и Героев Отечества демонтировали за одну ночь.

-Сама остановка называется «Топольчанская». Идет дождь, людям даже под козырьком не спрятаться, пока автобус ждешь, — рассказала девушка.

Позднее она сделала еще одно фото, на котором видно, что на месте остановки теперь красуются огромные дыры, а по всему асфальту разбросаны куски стекла разного диаметра.

-Стекло никто не убрал, пускай людям в обувь попадает, а потом на дорогу, чтобы шины протыкать. Привет авариям, а тут и так каждое утро пробки, — добавила горожанка.

По ее словам, это не единственная проблема с остановками в этом месте.

—Та же самая остановка, но с другой стороны. Называется «Оржевская». Там от остановки только знак. А на деле машины устроили там парковку перед магазином, где автобусу негде остановиться, хотя людей выходит не мало. Из-за этого автобусы тормозят прямо на проезжей части, куда и приходится выбегать людям, — рассказала она.