«Ростелеком» завершил строительство оптической сети связи в микрорайонах малоэтажной застройки в Энгельсе Саратовской области. Доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам получили 800 семей.

При подключении к каждому дому сотрудники компании протягивают индивидуальную оптическую линию и настраивают сеть Wi-Fi. Пользователи могут выбрать подходящую модель роутера: для небольшого дачного домика или оборудование повышенной мощности для коттеджа на большую семью.

— Стабильное соединение и высокая скорость передачи данных обеспечиваются в любой точке дома. Каждый член семьи может выходить в сеть с помощью любых мобильных устройств и пользоваться цифровыми сервисами с комфортом, — говорит директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Светлана Порошина.

Жители частных домов на улицах Рабочей, Телеграфной, Дубовской, Первомайской, Транспортной и Мельничной теперь могут пользоваться интернетом на скорости до 500 мегабит в секунду, смотреть более 260 каналов интерактивного телевидения Wink и управлять просмотром передач: ставить эфир на паузу, перематывать или записывать.

— Вместе с интернетом мы подключили на участке видеонаблюдение. Онлайн- трансляцию я могу посмотреть в любой момент в мобильном приложении. Теперь можно быть спокойным за безопасность придомовой территории, — отмечает житель Энгельса Вячеслав Полянский.

Интернет от «Ростелекома» для частных домов также доступен в Марксе, Пугачеве, микрорайонах Южный Сазанлей и Восточный Сазанлей города Балаково, в частном секторе Ленинского района и в поселке Юбилейный Саратова.

Подробнее о подключении услуг связи в районах малоэтажной застройки Саратовской области можно узнать по телефону 8-800-100-08-00.