Единственная дорога по которой можно было выехать из микрорайона Ласточкино в Саратове, «ушла» вместе с зимой. Эта информация появилась в социальных сетях.

Микрорайон Ласточкино начали активно застраивать с 2016 года, по истечению четырех лет район активно расстроился, люди выкупили квартиры, однако инфраструктуры нет. Люди простят сделать дорогу и нормальный выезд. Подъехать к этим домам есть возможность только через частный сектор по Черниговской. В социальных сетях люди показывают, что осталось от единственной «дороги».

Напомним, что в феврале в этом микрорайоне был Вячеслав Володин, он дал поручению главе Саратова Михаилу Исаеву исправить все погрешности. Речь шла не только о дорогах и но и о садах, школах, зоны отдыха для жильцов.