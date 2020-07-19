Сегодня, 19 июля, несколько улиц в Заводском и Ленинском районах Саратова останутся без воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Для проведения работ специалистов концессии водоснабжения, жителям Ленинского района придется до 18:00 пробыть без холодной воды. Ограничения коснутся домов по следующим адресам: жилые дома ООО УК «Победа», проспект 50 лет Октября; жилые дома ООО «Созидание», проспект 50 лет Октября; ООО «УК Ленинского р-на», проспект 50 лет Октября, 122; жилые дома ООО «Жилцентр», проспект 50 лет Октября; ООО СТСЖ «Прогресс ЛР», Молодежный проезд 3, 5;

ЖСК «Кулон», улица Гвардейская, 9А; ЖСК «Везувий», ул. Гвардейская, 11А; ЖСК «Ветка», ул. Гвардейская, 11Б; ЖСК «Сосна», 4 Дачная (25 жилых домов коттеджного типа). Также без холодной воды останутся такие учебные заведения: МДОУ Д/С №209, 50 лет Октября, 138А; МОУ СОШ №108, 50 лет Октября, 107; МДОУ Д/С №153, 50 лет Октября, 128А; ГОУ «Детский дом № 2», улица Гвардейская, 7А; МОУ ДОД «ДШИ № 18», улица Гвардейская, 11А; ГОУ ВПО «СГАП Поволжский региональный юридический институт», Молодежный проезд, 4А; МУ «Дирекция физкультурного учреждения», проспект 50 лет Октября, 126. Несколько учреждений здравоохранения сегодня тоже будут без воды: ГМУ ММУ Стоматологическая поликлиника №2, проспект 50 лет Октября, 134; ФГУП «Саратовское протезно-ортопедическое предприятие», улица Гвардейская, 3.

Организации и предприятия тоже не пройдет мимо отключение воды: ПК ПИИ «Стройпроект» проспект 50 лет Октября, 118А; ООО «Югтрансгаз» проспект 50 лет Октября, 118А; ОАО «Завод Нефтегазмаш», 50 лет Октября; ООО «Мика М», проспект 50 лет Октября, 146; ЗАО АП «РМК», 50 лет Октября; АО «ПО «Бином», РКЦ Ленинского района, Молодежный проезд, 9; ЗАО «Промэлектроника», улица Гвардейская, 2А; ООО «Коминтех», улица Гвардейская, 2А; Центральные Электросети, улица Гвардейская, 2А; ОАО ССКБОЭП, проспект 50 лет Октября, 120; Ф/л Сальхов Н.Ю., проспект 50 лет Октября, 106; ЦПРО Сар. Епархия Русской православной церкви, сквер на 3-я Дачная; ООО «Электронбытприбор», проспект 50 лет Октября, 132А; ИП Васин О.В., проспект 50 лет Октября, 132А; ИП Белоус И.В., проспект 50 лет Октября, 132; ООО «Аквариум», проспект 50 лет Октября, 118; Ф/л Лукьянова Т.В., пр. 50 лет Октября, 134; ООО «Дом Сервис», проспект 50 лет Октября, 130; ООО «Ростехсервис», проспект 50 лет Октября, 128; ООО «Галит», проспект 50 лет Октября, 128; ОАО «Комэкон», проспект 50 лет Октября, 118А; ОАО «ВолгаТелеком», проспект 50 лет Октября, 120; ФГУП «Почта России», проспект 50 лет Октября, 120; ООО «Луч», проспект 50 лет Октября, 122; ИП Кровяков С.Н., проспект 50 лет Октября, 134; МУП «Водосток», проспект 50 лет Октября, 126; ООО «Волгаторг», проспект 50 лет Октября, 120; Войсковая часть № 37660, улица Гвардейская, 7А; Гвардейская, 5, 5А, 5Б, 9, 9А, 11, 11А.

Жителей Заводского района тоже не пройдут мимо отключения водоснабжения, им придется подождать несколько дольше — вплоть до 22:00. Ограничения коснутся следующих домов: ТСЖ «Энергия-1», ж/д улица Огородная, 87Б; ТСЖ «Энергия-1», ж/д улица Огородная, 89; ТСЖ «Энергия-1», ж/д улица 7-я Нагорная, 22/28; ООО «Техстрой», ж/д 1-й Прессовый проезд, 3Б; ж/д 4-я Нагорная, 25В; 4-й Нагорный проезд, 28, 28 К1 – К8; ООО УК «Люксжилсервис», ж/д 1-й Прессовый проезд, 3А; 2-й Огородный проезд, 27, 29. В том числе несколько частных домовладений проведут день без воды: улица 1-й Прессовый проезд; улица 11-я Нагорная; улица Самарская, 3-й Нагорный проезд.