Завтра, 17 марта, жители Ленинского района весь день проведут без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Из-за работ на Производственной отключат подачу ресурса с 9:00 до 20:30 абонентам:

— Антонова, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6а, 6, 8, 10, 10а, 12б, 12в;

— Блинова, 1, 3, 5;

— Лебедева-Кумача, 55;

— Производственная, 3а, 5, 7, 13, 44, 44б;

— Рижская, 1, 20;

— 1-й Рижский проезд, 20;

— проезд Рижский, 20;

— проезд Строителей, 34, 34в, 36, 38, 40, 42/2, 42а;

— 1-й проезд Строителей, 5/1, 5б;

— частные дома на производственной.