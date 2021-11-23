В связи с ремонтом водопровода по адресу Лунная 5, сегодня, 23 ноября, в некоторых домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду.

Речь идет об абонентах части Лунной улицы Школьной до Деловой. Включить воду обещают в 20:00.

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