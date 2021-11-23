Домой Рубрики Новости Саратова Жители Ленинского района Саратова остались без холодной воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жители Ленинского района Саратова остались без холодной воды По Новости Саратова - 23.11.2021 62 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В связи с ремонтом водопровода по адресу Лунная 5, сегодня, 23 ноября, в некоторых домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду. Речь идет об абонентах части Лунной улицы Школьной до Деловой. Включить воду обещают в 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовские спортсмены завоевали 17 медалей на чемпионате мира среди инвалидов по слуху Следователи возбудили уголовное дело из-за растраты 3,1 млн бюджета Саратовской области Тело избитого мужчины нашли в частном доме под Саратовом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовские спортсмены завоевали 17 медалей на чемпионате мира среди инвалидов по... Новости Саратова - 23.11.2021 0 Спортсмены из Саратова вернулись с чемпионата мира по плаванию среди инвалидов по слуху с 17 медалями. Об этом рассказал в своем телеграмм-канале губернатор Саратовской... Следователи возбудили уголовное дело из-за растраты 3,1 млн бюджета Саратовской области 23.11.2021 Тело избитого мужчины нашли в частном доме под Саратовом 23.11.2021 В новой инфекционной больнице в Саратове делают электричество и видеонаблюдение 23.11.2021 Алексей Панферов назначен новым начальником полиции по Петровскому району 23.11.2021