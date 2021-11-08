В связи с ремонтом тепломагистрали Сегодня, 8 ноября, жители Ленинскго района Саратова остались без отопления.
До 24:00 отопления не будет в домах:
Вишневая, 4
Вишневая, 6
Вишневая, 11
Вишневая, 13
Вишневая, 13А
Вишневая, 15
Вишневый проезд, 2А
Вишневый проезд, 3
Вишневый проезд, 4
Вишневый проезд, 5
Вишневый проезд, 6
Вишневый проезд, 7
Вишневый проезд, 8
Вишневый проезд, 10
Вишневый проезд, 12
Деловая, 7
Деловая, 9
Деловая, 11
Деловой проезд, 2
Деловой проезд, 3
Деловой проезд, 4
Деловой проезд, 6
Деловой проезд, 8
Деловой проезд, 9
Деловой проезд, 10
Деловой проезд, 11
Деловой проезд, 12
Деловой проезд, 13
Деловой проезд, 14
Деловой проезд, 15
Деловой проезд, 15А
проспект 50 лет Октября, 63
проспект 50 лет Октября, 65
проспект 50 лет Октября, 67
проспект 50 лет Октября, 69
проспект 50 лет Октября, 71
проспект 50 лет Октября, 73
Курдюмская, 86
Курдюмская, 86А
Курдюмская, 88
Тверская, 29
Тверская, 29А
Городская поликлиника №16, Вишневая, 6
СОШ №76, Вишневая, 16
Детский сад №195 Деловой проезд, 5
Детский сад №46 Деловой тупик, 5
Детский сад №95 проспект 50 лет Октября, 65А
СОШ №94 проспект 50 лет Октября, 75.