В связи с ремонтом тепломагистрали Сегодня, 8 ноября, жители Ленинскго района Саратова остались без отопления.

До 24:00 отопления не будет в домах:

Вишневая, 4

Вишневая, 6

Вишневая, 11

Вишневая, 13

Вишневая, 13А

Вишневая, 15

Вишневый проезд, 2А

Вишневый проезд, 3

Вишневый проезд, 4

Вишневый проезд, 5

Вишневый проезд, 6

Вишневый проезд, 7

Вишневый проезд, 8

Вишневый проезд, 10

Вишневый проезд, 12

Деловая, 7

Деловая, 9

Деловая, 11

Деловой проезд, 2

Деловой проезд, 3

Деловой проезд, 4

Деловой проезд, 6

Деловой проезд, 8

Деловой проезд, 9

Деловой проезд, 10

Деловой проезд, 11

Деловой проезд, 12

Деловой проезд, 13

Деловой проезд, 14

Деловой проезд, 15

Деловой проезд, 15А

проспект 50 лет Октября, 63

проспект 50 лет Октября, 65

проспект 50 лет Октября, 67

проспект 50 лет Октября, 69

проспект 50 лет Октября, 71

проспект 50 лет Октября, 73

Курдюмская, 86

Курдюмская, 86А

Курдюмская, 88

Тверская, 29

Тверская, 29А

Городская поликлиника №16, Вишневая, 6

СОШ №76, Вишневая, 16

Детский сад №195 Деловой проезд, 5

Детский сад №46 Деловой тупик, 5

Детский сад №95 проспект 50 лет Октября, 65А

СОШ №94 проспект 50 лет Октября, 75.