Завтра, 28 февраля, домах Ленинского района почти на сутки отключат холодную воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

В связи с проводимыми работами на Куприянова, 28 подача водоснабжения будет прервана по адресам:

— Куприянова, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а;

— проспект Строителей, 2, 2а, 4, 4а, 6а;

— Центральная, 4, 4а, 5, 6, 10;

— Шехурдина, 28а, 28б, 32, 32а, 34, 36, 36а.

А также в частных домах на Воронежской, Центральной, Приовражной, 1-м, 2-м, 4-м Вольских проездах.

Ориентировочно, воды не будет с 9:00 28 февраля до 1:00 29 февраля. Подвоз воды осуществляется по заявкам районной администрации.