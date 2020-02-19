Жителей Ленинского района ждет массовое отключение воды почти на сутки, сообщает ООО «КВС».

Так, в районе 6-го квартала из-за установки нового водопровода на улице Чемодурова и Лебедева-Кумача будут изменены параметры подачи холодной воды абонентам:

— на Антонова, 7, 7а, 9, 9а;

— на Лебедева-Кумача, 59, 59а, 61/2, 63, 64, 65/9, 66, 66а, 67, 67а, 67б, 68/2, 69, 69а, 70, 71, 71а, 71б, 71в, 72, 72б, 72к1, 73, 74, 75, 76, 77, 78;

— на Перспективной, 9/10;

— на проспекте Строителей, 4, 5, 8, 8а, 10, 60, 66, 66а, 76;

— на 3-м проспекте Строителей, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10;

— на Чемодурова, 1, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10а корпус 1, 11, 12, 13, 14;

— на Электронной, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10б, 11, 12а, 12/9, 13.

Коммунальщики оповещают, что отключение произойдет 20 февраля в 9:00 и вернут водоснабжение к 21 февраля 2:00.

— Рекомендуется в течение двух суток после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде, — добавили в «КВС».