Жители поселка Лесопильный Саратова пожаловались на проблемы с вывозом мусора. За помощью горожане обратились к депутату областной думы, исполняющему полномочия секретаря местного отделения «Единой России» в Заводском районе Андрею Воробьеву. Парламентарий организовано встречу с саратовцами, в которой также приняли участие эксперты-юристы.

Местные жители рассказали, что услуга должным образом не оказывается. При этом плату с них начали взимать еще с 2018 года. В итоге у горожан накопилось долгов на десятки тысяч рублей.

Горожане напомнили, что поселок Лесопильный – довольно протяженный, но там расположено всего три мусорных контейнера. В итоге людям приходится идти до них полтора-два километра. Кроме того, из-за удаленности баков по всему поселку образуются несанкционированные свалки.

Побеседовав с саратовцами, Воробьев напомнил, что ранее с аналогичной проблемой обращались жители поселка Увек.

— В обоих случаях горожанам была предоставлена юридическая помощь. В случае с Увеком в суд уже подан иск, будем отстаивать права граждан в правовом поле. Аналогичные меры примем для защиты жителей Лесопильного. Кроме того, как депутат Саратовской областной думы подготовлю запрос в связи с деятельностью регионального оператора. Нарушать права граждан не позволим! — заключил народный избранник.