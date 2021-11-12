Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» провели анализ оплаты задолженности за коммунальную услугу по обращению с ТКО по итогам октября текущего года. Благодаря активно проводимой кампании по взысканию жители большинства районов Левобережья (Зоны деятельности 1) не стали дожидаться начисления пени и стали оплачивать образовавшийся долг за период свыше 3 месяцев. Лидерами по оплате просроченной задолженности оказались Ровенский, Дергачевский, Вольский, Михайловский и Александров-Гайский районы.

В Правобережных районах активность по оплате задолженности оказалась ниже. По ряду населенных пунктов в случае дальнейшего уклонения от оплаты к концу года будут составлены реестры для получения судебных приказов и принудительного взыскания.

-Мы наблюдаем, что широкое информирование жителей о необходимости не только оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО, но и делать это своевременно, приносит свои плоды. Многие жители не стали дожидаться начисления пени и оплатили просроченную задолженность, надеемся, что по итогам ноября они войдут в категорию дисциплинированных потребителей. При этом с уклоняющимися от оплаты потребителями мы будем использовать все законные меры по взысканию долга, — заявил директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что потребители, которые накопили задолженность перед регоператором за коммунальную услугу вправе обратиться за предоставлением рассрочки. Кроме того, жители частного сектора могут подать документы на перерасчет в адрес оператора начислений «СарРЦ», в случае отъезда или смены места жительства кого-либо из прежних жильцов. Подробная информация указана на платежном документе.

Узнать о порядке получения рассрочки можно в контакт-центре регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.