Следственный отдел Саратова возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин из-за причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Напомним, что около 9:00 19 июля во дворе дома территории в селе Орловское Марксовского района Саратовской области был найден 36-летний мужчина с травмами головы и тела.

Судебно-медицинский эксперт заключил, что причиной его смерти стала тупая сочетанная травма тела с повреждением костей скелета и внутренних органов.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались 22 и 23-летние жители Марксовского района.

Расследование уголовного дела продолжается.