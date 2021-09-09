Жители Саратова снова жалуются на открывшийся в городе коммунальный «аквапарк». Об этом они сообщают в группах социальных сетей. На этот раз водой залит оказался район «Стрелка».

—Вот такой прекрасный аквапарк открывается два раза в неделю по улицам Цветочная, Мельничная, Луговая! Жители района бесконечно сидят без какой-либо воды! Письма были написаны везде и всем, получаем только отписки: «По вашим адресам замена труб не предусмотрена», тогда возникает вопрос, почему относительно новые дома на Цветочной 1, Луговой,100 были подключены к дырявым, ржавым и старым трубам? — пишут местные жители.