Автобусы и другогой транспорт приходится долго ждать на остановках.

В соцсетях утром 10 февраля появились фото ожидающих пассажирский транспорт саратовцев.

— И так на всех остановках в Солнечном. В город выехать просто нереально. И при этом просят пересесть на общественный транспорт, — констатируют в очередной раз сложную ситуацию с перевозками, особенно в утренние часы, горожане.

В комментариях паблика «Солнечный Саратов» соцсети ВКонтакте сообщили, что на 3-й Дачной картина ещё более удручающая.