В Октябрьском районе Саратова жители многоэтажного дома в праздник остались без горячей воды. Об этом в редакцию интернет-издания «Новости Саратова» сообщили местные жители.

По словам обитателей дома, горячей воды в десятиэтажном доме на Симбирцева, 7 нет уже третьи сутки. Особенно тяжело в праздники, когда подготовка идет полным ходом.

— Третий день у нас нет горячей воды. Из-под крана течет только ледяная, от которой ломит руки. Еще же не лето. Сейчас праздники, постоянно приходится в ней возиться, — поделилась недовольная горожанка.

Как уточнили жильцы, представители коммунальной компании не дают ответа ни о причинах, ни о сроках возвращения воды.

— Коммунальщики только разводят руками и со всеми вопросами отправляют в управляющую компанию. Так что не известно, когда ее вернут, — добавила хозяйка одной из квартир.