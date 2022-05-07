В Октябрьском районе Саратова жители многоэтажного дома вновь жалуются на отсутствие горячей воды. Об этом в редакцию интернет-издания «Новости Саратова» сообщили местные жители.

По словам обитателей дома, горячая вода в десятиэтажном доме на Симбирцева, 7 отсутствует вторые сутки. Как отметила одна из хозяек квартир, из-за регулярного использования ледяной воды она заработала простуду.

— Такая ситуация становится регулярной. Как праздники — воды горячей нет. В этот раз все случилось без предупреждения, так что зачем отключают постоянно воду — не понятно. Пока возилась в ледяной воде, уже отекло горло и появился насморк, — рассказала горожанка.

Напомним, в прошлый раз горячую воду в этом же доме забирали во время Пасхи на три дня.