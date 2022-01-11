Жители сел Усть-Курдюмского МО написали петицию на сайте Change.org.

Люди просят установить единую стоимость проезда в общественном транспорте на маршрутах в Саратов.

Пользователь «Алексей Еширин» указал что проезд в ставших с нового года городской территории в три раза выше, чем в «сиаром» Саратове.

Горожане просят продлить маршруты в их населенные пункты и вернуть так называемую городскую цену в 23 рубля.

Петицию подписали пока менее 100 человек.

Напомним, с 1 января в состав Саратова вошли еще 54 населенных пункта. Теперь он второй по площади город России.