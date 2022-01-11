На площадке Change.org. появилась петиция, опубликованная пользователем Алексеем Ешириным, в которой жители «нового» Саратова потредовали от представителей власти установить единую цену на проезд в общественном транспорте на присоединенных территориях и продлить автобусные маршруты.

В петиции житель отметил, что с 1 января года в состав Саратова вошло Усть-Курдюмское МО с численностью населения около 5000 человек, однако стоимость проезда в общественном транспорте почти в три раза превышает стоимость проезда в Саратове, что нарушает законные права и интересы неопределенного круга лиц.

—На основании вышеизложенного просим продлить городские маршруты №90,2 и другие в населенные пункты вышеуказанного бывшего МО (протяженность маршрутов увеличится порядка 5 км) и установить стоимость проезда в размере 23 рубля для восстановления социальной справедливости, так как в Саратове действует единый проездной тариф и мы теперь тоже входим в Саратов. Дискриминация в РФ не допустима! — так говорится в петиции.