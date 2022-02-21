Пункты сбора гуманитарной помощи открыты во всех районах области на базе общественных приемных партии.

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков рассказал, что первая партия гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик будет отправлена уже сегодня. Он поблагодарил всех жителей области, кто откликнулся на призыв, передал продукты и вещи для людей, спасающихся от войны.

В общественную приемную партии в Балаково первой продукты и вещи принесла пенсионерка Анна Иванова. «Сама в детстве пережила голод, не могу остаться равнодушной», – отметила она.

Врач поликлиники в ЗАТО Светлый Анастасия Демченко принесла в пункт сбора детские вещи и предметы личной гигиены. «Готова помочь нашим соотечественникам в сложной ситуации. Я сама мама двоих детей и понимаю, как тяжело оказаться с детьми вне дома, не имея поддержки», – сказала Демченко.

Депутаты «Единой России» всех уровней продолжают привозить продукты в пункты сбора гуманитарной помощи. Депутат Саратовской городской Думы Ирина Видина передала продуктовые наборы в общественную приемную Октябрьского района Саратова.

В Базарно-Карабулакском районе депутат Собрания Валерий Малясов закупил партию продуктов с длительным сроком хранения: «Считаю, что нельзя оставаться равнодушным и необходимо протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается».

В местном отделении «Единой России» Вольского района партийцы закупили 100 кг продуктов питания – крупы, сахар, масло и чай. И в ближайшее время готовы передать их прибывшим с Донбасса жителям.

Напомним, пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех общественных приемных партии. Всю информацию можно получить в областном волонтерском центре «Единой России», тел.: 8-8452-27-12-07.