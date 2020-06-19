В Саратовской области местные жители жалуются на ужасные условия жизни, они просят о помощи, эта информация появилась в социальных сетях.

Оксана Басова из села Мирный, Ершовского района рассказала о спартанских условиях проживания в этом населенном пункте. Дело в том, что в деревне всего 13 жилых домов, но нет водопровода. Сельчанам практически невозможно вымыться, постирать, приготовить поесть. Единственный источника воды — пруд , который почти пересох, а в колодцах вода тоже заканчивается. Зимой, люди вынуждены топить снег, чтобы попить.

Кроме того, в Мирном нет ни одного магазина, а чтобы доехать до ближайшей торговой точки нужно потратить на дорогу 500 рублей.

— А как же старики? Им куда бежать? Им как быть? Просто молить о смерти? Ибо что это за жизнь? — пишет Оксана Басова.

