Сегодня с вечера в домах в Октябрьском районе на сутки отключат воду, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

В связи с проведением ремонтных работ с 23:00 22 июля до 3:00 24 июля будет отключено водоснабжение домов по следующим улицам: 1-ая Детская, 36/40; 1-ая Поперечная, 3; 2-й Детский проезд, 9/11, 29/4143, 62/66; 2-ая Садовая, 103, 106А-В, 110, 112, 115/121, 122, 129, 142; 2-й Комсомольский проезд, 9; 3-й Детский проезд, 1/9, 10/12; 3-й Комсомольский проезд, 28/36; 3-й Парковый проезд, 49, 79; 4-й Комсомольский проезд, 2/6; Вяземская, 4, 29; Гостиничный комплекс «Октябрьский» на улице Шелковичная, ЗАО Санаторий «Октябрьское ущелье»; К.Маркса, 5, 9, 9/19, 32/40; Каляевская, 20А; Клиническая, 3, 7А, 20/24; Клочкова, 15, 15А-Г, 22, 74, 77, 79, 81, 85; ММУ «Городская клиническая больница № 5» по адресу 4-й Рабочий проезд, 3; ММУ «Клиническая больница №3 СГМУ» по улице Большая Садовая; Ново-Самарский проезд, 14; Новоузенская, 142, 147, 147А, 149, 151, 155/161, 156, 162, 166/168, 166/168А, 176, 179, 180А, 180Б, 212, 214, 214А, 218, 219, 220; Областная клиническая больница; Политехническая, 55/59, 77; Свинцовая, 10А-Б; Смирновское ущелье; Шелковичная, 120, 151, 177; ЖК «Царицынский» №1, №2, №3, 138/3, 141, 214.

Кроме того, водоснабжение отключат и частным домам по улицам: 1-ая Линия; 1,2,3,4,5 Саратовский проезд; 1,2,3,4,5 Силикатная; 10-ая Линия; 12-ая Линия; 1-ая Детская; 1-й Детский проезд; 1-й Арбатский проезд; 1-й Уральский проезд; 1-й, 2-й-Пироговский проезды; 1-й проезд Клочкова; 1-ая Поперечная от улицы 1-Линия до улицы 10-Линия; 2-ая Линия; 2-й Силикатный проезд; 2-ая Детская; 2-й Детский проезд; 2-й Поперечный проезд; 2-й Уральский проезд; 2-й Поперечный проезд; 2-ая Садовая от улицы Моховая до улицы Песчаная; 2-я Поперечная; 3-й Детский проезд; 3-й Комсомольский проезд; 3-я клиническая больница мкр.; 4-ая Линия; 4-ая Силикатная; 4-й Комсомольский проезд от улицы Миротворцева до улицы Моховая; 4-й Комсомольский проезд от улицы Моховая до улицы Уральская; 4-ая Поперечная от улицы Клочкова до 1-й Арбатский проезд; 8-ая Линия; 9-ая Линия; поселок Агафоновка; Арбатская; Арбатский проезд; Гвоздильная; Гвоздильный проезд; Дальняя; Диева; Донская от улицы Новоузенская до 4-й Комсомолький проезд; К.Маркса от улицы Клиническая до улицы Клочкова; квартал, ограниченный улицами Прессовая, 3-я Силикатная, 2-й Карьерный проезд, Карьерная; Клиническая; Клочкова; Котельная; Литейный проезд; Локомотивная; Лысогорская; Миротворцева; Моховая от улицы Новоузенская до 4-ого Комсомольского проезда; Ново-Самарский проезд; Новоузенская; поселок Октябрьский от улицы 1-я Поперечная до Клочкова; Октябрьское ущелье; Песчаная; Самарская; Саратовская; микрорайон СГТУ; Смирновское ущелье; Сызранская; Уральская.