Жители ряда улиц в Октябрьском районе Саратова остались без воды.

В зону отключения попали абоненты, расположенные в квадрате улиц: Чернышевского — Большая Садовая — Береговая — 2-й Мельничный проезд.

Холодное водоснабжение ограничено до 15.00.

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