Домой Горячая линия ЖКХ Жители Октябрьского района Саратова остались без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жители Октябрьского района Саратова остались без воды По Новости Саратова - 03.02.2022 20 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Жители ряда улиц в Октябрьском районе Саратова остались без воды. В зону отключения попали абоненты, расположенные в квадрате улиц: Чернышевского — Большая Садовая — Береговая — 2-й Мельничный проезд. Холодное водоснабжение ограничено до 15.00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В саратовских селах построят станции для очистки воды Прошли мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве В Саратовской области остановили тренировки для детей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Жители Октябрьского района Саратова остались без воды Новости Саратова - 03.02.2022 0 Жители ряда улиц в Октябрьском районе Саратова остались без воды. В зону отключения попали абоненты, расположенные в квадрате улиц: Чернышевского - Большая Садовая - Береговая... В саратовских селах построят станции для очистки воды 03.02.2022 Прошли мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве 03.02.2022 В Саратовской области остановили тренировки для детей 03.02.2022 Саратовца задержали с крупной партией марихуаны 03.02.2022