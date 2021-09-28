Аналитики организации Авито Авто, провели опрос среди жителей Приволжского федерального округа и выяснили какие автомобили пользуются наибольшей популярностью в качестве семейного авто.

Первое место по популярности заняли автомобили немецкого производства, их предпочли 34 процента жителей ПФО. На втором месте оказались японцы, набрав 24 процента.

На вопрос об оптимальном типе кузова большинство — 21 процент голосовавших, предпочли кроссовер. Универсал выбрали 20 процентов граждан, минивэн и внедорожник набрали по 16 процентов.

Одними из самых важных параметров голосовавшие отметили расход топлива и мощность двигателя.

В ходе опроса выяснилось, что 44 процента опрошенных считают оптимальной цену семейного авто от 500 тысяч до миллиона рублей, 23 процента посчитали, что семейный автомобиль должен стоить дороже.