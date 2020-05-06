Свои «Открытки Победы» на сайт пфопобеда.рф прислали 10 тысяч жителей всех 14-ти регионов Приволжского федерального округа. Менее, чем за две недели уникальную коллекцию, посвящённую 75-летию Великой Победы, пополнили уже 10 тысяч рисунков, коллажей и аппликаций. В каждой открытке – благодарность ветеранам, гордость за свою страну и желание сохранить мир.

Поздравления с праздником звучат на русском и национальных языках Республик ПФО — Победа одна на всех, она объединяет нас. Об этом говорят авторы этой виртуальной галереи, народного проекта, который реализуется при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Для школьников и студентов такой формат – возможность освежить знания по истории Великой Отечественной войны. Есть и открытки, которые выглядят, как настоящие плакаты, рассказывающие о вдающихся военных операциях, полководцах и героях; часть работ посвящена подвигу в тылу; некоторые авторы для создания открыток использовали фотографии и письма из личных архивов семьи, они рассказывают о своих родных, овевавших на фронтах Великой Отечественной.

Пополнить нашу общую коллекцию памяти своей работой может каждый житель округа — просто заполните форму на сайте пфопобеда.рф в разделе «Добавить открытку» и прикрепите фото или скан, и через короткое время ваша работа войдёт в галерею «Открыток Победы».