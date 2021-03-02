Домой Рубрики Новости Саратова Жители Поливановки до вечера остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жители Поливановки до вечера остались без воды По Новости Саратова - 02.03.2021 76 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 2 марта, жители квадрата улиц Мостовая — Большая Поливановская — Виноградная — Спортивная в Поливановке остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА СГЮА и Самаркандский госуниверситет заключили соглашение о сотрудничестве КамАЗ сбил 17-летнего парня на Политехнической в Саратове Бывший дергачевский чиновник ответит за присвоение 348,5 тыс рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ СГЮА и Самаркандский госуниверситет заключили соглашение о сотрудничестве Новости Саратова - 02.03.2021 0 Сегодня в рамках официального визита делегации Саратовской области в Республику Узбекистан состоялась деловая встреча ректора Саратовской государственной юридической академии профессора Екатерины Ильговой и ректора... КамАЗ сбил 17-летнего парня на Политехнической в Саратове 02.03.2021 Бывший дергачевский чиновник ответит за присвоение 348,5 тыс рублей 02.03.2021 Четыре улицы в Саратове остались без воды 02.03.2021 Прокуратура отказалась выдать жителя Саратовской области для наказания за границу 02.03.2021