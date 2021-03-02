Сегодня, 2 марта, жители квадрата улиц Мостовая — Большая Поливановская — Виноградная — Спортивная в Поливановке остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

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