Сегодня, 21 июня, жители поселка Солнечный Саратова пожаловались в соцсетях на перебои с транспортом.

Анонимный автор публикации отметил, что утром невозможно уехать в центр города, а вечером обратно.

— Сколько будет продолжаться это издевательство? От администрации стандартные отписки о проверках, а после них сообщают о направлении запроса на увеличение транспорта и на этом дело заканчивается. На улице больше 30 градусов тепла, утром полчаса было невозможно уехать с остановки «Топольчанская», — пожаловался возмущенный горожанин.

В доказательство своих слов он опубликовал фото с места событий.