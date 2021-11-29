Жители Саратова пожаловались на течь питьевой воды по двум адресам в Заводском районе. Об этом они сообщили в группах социальных сетей.

-В посёлке Тепличный на протяжении двух месяцев идёт течь питьевой воды по адресам улица Молодёжная, 2 и улица Перспективная, 3. Было не однократное обращение в водоканал, на что нам объяснили, что эта труба «бесхозная» и​ они никакого отношения к ней не имеют.

Потом мы обратились в администрацию Саратовского района, с тех пор тишина. Вода как текла, так и течёт, — пишет местная жительница.