Сегодня, 4 ноября, жители Волжского района Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

В зону отключения попала нечетная сторона Усть-Курдюмского шоссе на участке от Менякина до Межевой, поселок Сосенки, ЖСК “Изумрудный”.