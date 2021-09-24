Саратовцы пожаловались на огромные очереди в поликлинике № 20 в Юбилейном поселке. Фотографиями коридоров, забитых людьми, они поделились в Инстаграме, при этом отмечая на них профиль минздрава.

Жители Юбилейного поселка жалуются, что в очереди на прием у врача они проводят по пять часов, причем здоровые люди, которые хотят выписаться и закрыть больничный, сидят рядом с больными.

—На весь Юбилейный работают только три терапевта! — пишут люди.

Сегодня, 24 сентября, советник главы минздрава Саратовской области Александр Колоколов прокомментировал ситуацию в больнице.

— В поликлинике № 20 действительно имеется нехватка терапевтов: кто-то ушел на больничный, а кто-то уволился. На фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, а также продолжающейся эпидемии коронавируса, персонал не справляется с наплывом пациентов. Мы уверены, что та помощь, которую оказывает саратовский медицинский институт в виде студентов старших курсов, поможет нам изменить ситуацию, — сообщил Колоколов.

Представитель минздрава также отметил, что помимо сезонных проблем и коронавируса есть и трудности с инфраструктурой в Юбилейном поселке.

— Поликлиника № 20 – это одна из наших болевых точек. В Юбилейном поселке идет активная застройка и те два филиала, что имеются в районе, не справляются с загрузкой. Новая большая поликлиника, которая строится сейчас, должна решить проблему, — сказал он.

Пока не открыто другое здание, нагрузку на врачей снижают с помощью перевода на дистанционное общение с пациентами.