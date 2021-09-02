Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с пугачевцами наболевшие вопросы ЖКХ и благоустройства

Жилые дома в микрорайоне Карьер МВД города Пугачева долго находились в ведомственном подчинении. На сегодня только 2 из них находятся на самоуправлении, для остальных лишь недавно была определена управляющая компания. Соответственно, проблем накопилось немало. Они касаются состояния дворовых территорий, изношенности коммуникаций, благоустройства.

—Жители не виноваты, что одна структура передала их дома, а другая еще толком не приняла. Необходимо срочно решать проблемы, о которых говорят люди. Начать с жизненно необходимых, которые касаются обеспечения безопасности: закрыть канализационные колодцы, убрать пожароопасный мусор и траву, опилить старые деревья. И чтобы люди не оставались без тепла, без воды и электроэнергии, а квартиры не затапливала канализация. Что качается благоустройства дворов, их можно включить в программу благоустройства дворовых территорий в Пугачеве, — сказал Николай Панков.

Необходим и ремонт коммуникаций, но для этого нужны серьезные вложения и эффективная организация работы. Депутат напомнил: есть вариант вернуть в подчинение муниципалитета структуру, отвечающую за водоснабжение, как это происходит в Вольске.

—Вопрос не в подчинении, а в том, чтобы решались проблемы людей. А сейчас, получается, всеми средствами распоряжается «Облводоресурс». Жители платят исправно, но в пугачевские сети вкладывается недостаточно денег, учитывая степень изношенности сетей. К тому же, как говорят жители, из 8 ремонтных бригад в городе осталось только две, — отметил Панков.

Также жители микрорайона Карьер МВД подняли ряд вопросов о состоянии объектов инфраструктуры. Необходимо отремонтировать и открыть для посещения спортивный зал. В медицинском пункте, который сейчас не работает, должны начаться выездные приемы врачей. Параллельно надо решать вопрос с оборудованием. Есть в микрорайоне и почтовое отделение, его тоже нужно привести в порядок. Как рассказал жителям Николай Панков, ремонтные работы запланированы на будущий год – в рамках программы по ремонту почтовых отделений.