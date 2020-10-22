Неравнодушная к животным жительница Пугачева Фарида Хайрулина обратилась в общественную приемную “Единой России” и рассказала, что вместе со своими единомышленниками хочет сделать приют для бездомных животных.

Первая возникшая проблема — выбор и оформление земельного участка, с мая этот вопрос не двигался.

Об этом рассказал в соцсетях член партии Александр Тумасов.

Он озвучил это на последнем заседании собрания Пугачевского района представителям администрации. Сотрудники земельного комитета заверили его, что в ближайшее время начнется оформление земли.

В ближайшее время пройдет встреча зооактивистов с руководством района, где обсудят сотрудничество всех заинтересованных лиц в этом вопросе.

—Вообще, идея создания приюта — отличная, требующая больших затрат и личного времени. Думаю, многие жители нашего города окажут поддержку нашим волонтерам, — написал народный избранник.

В комментариях под записью мнения о том, нужен ли приют, разделились.

—Всем давно известна цель таких «приютов», обогатить свой кошелек? Александр вы с ними в деле? Или по незнанию влезли в это? — написала Кристина Матвеева.

В комментариях девушку осадили и написали ей, что не нужно говорить такие слова о благом деле.

В паблике “Подслушано Пугачев” Ульяна Громова выразила свое мнение о том, что в городе есть и так много проблем, поэтому нечего тратить деньги на “псарню”.И вновь, единомышленников она не нашла.