Неравнодушная к животным жительница Пугачева Фарида Хайрулина обратилась в общественную приемную “Единой России” и рассказала, что вместе со своими единомышленниками хочет сделать приют для бездомных животных.
Первая возникшая проблема — выбор и оформление земельного участка, с мая этот вопрос не двигался.
Об этом рассказал в соцсетях член партии Александр Тумасов.
Он озвучил это на последнем заседании собрания Пугачевского района представителям администрации. Сотрудники земельного комитета заверили его, что в ближайшее время начнется оформление земли.
В ближайшее время пройдет встреча зооактивистов с руководством района, где обсудят сотрудничество всех заинтересованных лиц в этом вопросе.
—Вообще, идея создания приюта — отличная, требующая больших затрат и личного времени. Думаю, многие жители нашего города окажут поддержку нашим волонтерам, — написал народный избранник.
В комментариях под записью мнения о том, нужен ли приют, разделились.
—Всем давно известна цель таких «приютов», обогатить свой кошелек? Александр вы с ними в деле? Или по незнанию влезли в это? — написала Кристина Матвеева.
В комментариях девушку осадили и написали ей, что не нужно говорить такие слова о благом деле.
В паблике “Подслушано Пугачев” Ульяна Громова выразила свое мнение о том, что в городе есть и так много проблем, поэтому нечего тратить деньги на “псарню”.И вновь, единомышленников она не нашла.