Холодная вода была отключена ООО «КВС» накануне, 23 августа.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в ресурсоснабжающей организации, причиной отключения части абонентов Саратова стала течь на городском водопроводе по улице Саловская, 6а.

Ориентировочно до 20.00 вторника 24 августа холодное водоснабжение полностью отсутствует у жителей 5 улиц областного центра.

Это — Усть-Курдюмская, 3, 3Б, 7а, 7Б, 7г, 7д; Саловская, 5а, 6, 8, 10, 12; Шевыревская, 2, 6; Державинская, 5; а также Братьев Никитиных, 4, 4а.