Водоснабжение будет приостановлено по причине ремонта водопровода.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в ООО «КВС», в понедельник 23 августа без холодной воды останутся саратовцы по следующим адресам: улицы — Майская,15-19, а также 1-я Прокатная (от Ломоносова до Зеркальной); Ломоносова и Зеркальная (от 1-й Прокатной до 2-й Прокатной).

Без воды придётся сидеть до 20.00, — уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Ориентировочно до 18.00 не будет ХВС у проживающих по улице Шелковичная, 186 — 224 и на Лысой Горе. Здесь, как обычно, новый порыв трубы. Причём, гораздо сильнее прежнего.