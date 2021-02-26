Специалисты регионального оператора Саратовской области проанализировали уровень оплаты услуги по обращению с ТКО за январь текущего года. На его основе был составлен антирейтинг плательщиков за коммунальную услугу среди жители многоквартирных и индивидуальных домов по зоне деятельности I.

Худшая дисциплина среди собственников жилья выявлена в Ровенском районе, где собираемость ниже 50 процентов. Второе место поделили Александрово-Гайский и Новоузенский районы с собираемостью 53 процента. На третьем месте – жители Питерского района. Там собираемость приближается к 60 процентам.

— Работа с должниками по зоне деятельности I ведется давно, но в конце декабря наша служба взыскания впервые направила в суд заявления в отношении неплательщиков по зоне II. На первом этапе мы должникам направляем письменные уведомления и долговые квитанции, затем идет SMS-рассылка с напоминанием о необходимости погасить долг. Если эти меры не принесли результата, заявление на взыскание долга подается в суд. В этом случае недобросовестному потребителю придется оплатить не только сам долг, но и судебные издержки, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Регоператор обеспечил максимально удобные возможности для оплаты услуги по обращению с ТКО. В платежных документах находится вся необходимая информация о потребленных услугах и способах оплаты. Внести платежи без комиссии можно онлайн в личном кабинете на сайте и на сайте. По реквизитам, указанным в платежном документе, все пользователи могут оплатить услугу с комиссией от одного процента в отделениях Сбербанка, иных коммерческих банков и отделениях Почты России.

По вопросам, оплаты, перерасчета и начислений можно обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону: +7-845-239-02-27. Также по всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону +7-845-225-64-90.