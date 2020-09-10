Вчера, 9 сентября, во второй половине дня вблизи Ртищева загорелся мусор на полигоне, сообщают местные жители в социальных сетях, делясь фотографиями задымленных улиц.

Жители пытаются через соцсети получить ответ от местной администрации о ликвидации пожара:

— Когда тушить думаете мусорку, или жечь её не так убийственно для населения? – вопрошает автор поста.

Из-за горящего полигона все улицы города и ближайшие населенные пункты заволокло едким дымом и характерным неприятным запахом. В пресс-службе АО «Управление отходами» заявили, что возгорание не имеет к ним никакого отношения и посоветовали обратиться в министерство экологии и природных ресурсов.