Жители Саратова снова пожаловались на огромные очереди в поликлиниках. Они поделились фотографиями и рассказами, как долго приходится ждать приема, в группах социальных сетей.

—Это очередь в 9-ой поликлинике Саратова, к заведующей терапевтического отделения. В этой очереди нет больных. Здесь все люди с просроченными больничными листами. Потому что терапевты, при обращении к ним с ковидом, просто забывают их продлевать, — пишет саратовчанка под фотографией.

Также люди жалуются на то, что медицинские карты многих присутствующих потеряны. Стоящие в очереди отмечают, что приходят в больницу с одним и тем же каждый день и не могут дождаться очереди.